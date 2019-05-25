К середине мая антиградовая служба Молдовы уже израсходовала четвертую часть боекомплекта на 2019 год

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Молдовы выпустила около 1 тысячи ракет по грозовым фронтам. Ранее, в начале мая текущего года, в связи с высокой опасностью градобития служба использовала более 260 ракет. Об этом сообщает интернет-портал EastFruit.

В секретариате министерства отмечают, что в связи с изменением климата, а именно – резкими перепадами атмосферной температуры в теплое время года, период высокого риска градобития в стране существенно удлинился. Теперь он начинается с конца апреля и завершается в начале сентября. Соответственно, в последние несколько лет антиградовая служба ежегодно вынуждена увеличивать боекомплект примерно на 30-40%. Так, в 2017 было израсходовано около 3,2 тысяч антиградовых ракет, в 2018 – 4,8 тысяч, передаёт fruit-inform.com.

Антиградовая служба обеспечивает защиту от градобития примерно 65% территории страны: 22 района, АТО Гагаузия и муниципий Бельцы. Эффективность деятельности антиградовой службы, как считают в Минсельхозе, очень высока – до 90%. В частности, на прошлой неделе от градобития пострадало не более 2% сельхозугодий в зоне работы антиградовой службы. В большей мере пострадали многолетние плантации в приграничных регионах, где запуск антиградовых ракет запрещен или жестко ограничен.

Впрочем, у многих сельхозпроизводителей сложилось впечатление, что министерская оценка эффективности работы антиградовой службы преувеличена. В этой связи отмечаются случаи значительного повреждения градом сельхозугодий, в особенности – плантаций плодовых культур, в районах Дондюшаны, Рышканы, Флорешты, Хынчешты, Дрокия, Сорока, которые частично или полностью «прикрыты» антиградовой службой.

В свою очередь специалисты министерства отмечают, что в ряде случаев плантации пострадали не столько от града, сколько от проливных дождей (смывов) и механического повреждения растений сильным ветром во время грозы. К примеру, Гидрометеослужба на прошлой неделе зафиксировала случаи выпадения (в районе Бричены) более 70 мм осадков за несколько часов и скорость ветра 22 м/с (в районе Сорока).

Представители министерства отмечают, что во всех районах работают сотрудники комиссии по чрезвычайным ситуациям. Точный размер ущерба, причиненного непогодой сельхозпроизводителям, будет уточнен в ближайшее время. Однако уже теперь понятно, что он будет исчисляться многими десятками миллионов леев.