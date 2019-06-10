К приёму готовы: специалисты проверили детские летние лагеря

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Все лагеря отдыха в столице и пригородах прошли проверку специалистов и готовы принимать детей. Об этом сообщили в Главном управлении образования, культуры, молодёжи и спорта.

3 июня начали работу 20 площадок дневного пребывания, в которых в течение 15 дней будут отдыхать 1 730 детей. Стоимость путевки – 1 550 леев, из которых родители платят только 310 леев, то есть, 20% от стоимости. В то же время, 356 учеников получат бесплатные путёвки, пишет moldpres.md.

В лагерях в пригородах столицы, находящихся на балансе Муниципального управления образования, молодёжи и спорта, будут отдыхать 6 000 детей. В спортивных лагерях планируют отдых 3 470 учащихся.