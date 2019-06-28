К пожизненному сроку заключения приговорили мужчину, жестоко убившего женщину и её дочь в Сороках

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22-летний мужчина, обвиняемый в двойном убийстве в Сороках, был приговорён к пожизненному лишению свободы.

Напомним, что в начале августа прошлого года в лесу села Думбрэвень Сорокского района были найдены трупы 42-летней женщины и её 15-летней дочери. Тела были сожжены и находились в процессе разложения, передаёт realitatea.md.

По факту двойного убийства было возбуждено уголовное дело. В результате расследования подозреваемый был идентифицирован. Им оказался 22-летний мужчина. Уголовное дело было передано в суд.

Вчера, 27 июня, суд Сорок вынес приговор по данному делу, согласно которому подсудимый был приговорён к пожизненному заключению. Кроме этого, его обязали выплатить моральный ущерб в размере 800 000 леев семье погибших.

Приговор не является окончательным и может быть обжалован.