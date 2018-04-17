К Пасхе заключённым передали “гостинцы”: 36 мобильных телефонов, 48 литров алкоголя и 3 пакета с наркотиками

Все запрещённые предметы обнаружили и изъяли надзорные.

Как сообщает пресс-служба Департамента пенитенциарных учреждений, в период с 9 по 15 апреля кроме вышеперечисленных, в передачах заключённых были обнаружены аксессуары для мобильных телефонов, а также 307 леев. За отчётный период 50 человек были помещены в изолятор, а 70 человек освобождены из-под стражи. На данный момент в стенах тюрем числятся 7 455 человек.

Согласно представленным данным, Служба государственных закупок передала руководству пенитенциарных учреждений контракт на сумму 56 тысяч леев, предназначенных для оплаты необходимых услуг. В связи с этим был заключён договор на закупку камер видеонаблюдения, стоимость которых составляет 332 200 леев. Кроме этого, за указанный период для заключённых были приобретены продукты питания на сумму 8 млн 176 тысяч 500 леев.

Стоит отметить, что в пасхальную неделю для заключённых составили культурно-образовательную программу, в рамках которой проводили и психосоциальную помощь и работу. В организованных мероприятиях приняли участие 1 914 заключённых.