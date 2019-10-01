К концу текущего года в столице возобновят свою деятельность четыре детских сада

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К концу 2019 года в столице после ремонта возобновят свою деятельность четыре учреждения раннего образования с 36 новыми группами, которые смогут посещать 825 детей. Такие данные были представлены в рамках оперативного заседания муниципальных служб.

Так, в детском саду № 198 в столичном секторе Чеканы в середине текущего месяца откроются 14 детских групп (340 мест). На это было потрачено 14 млн леев. В то же время, в одном из корпусов лицея «Кирилл и Мефодий» на Рышкановке будут работать четыре новые группы (100 мест). Работы, на которые было выделено 6 млн леев, должны завершиться в конце октября, передаёт moldpres.md.

Еще 260 детей смогут посещать детский сад в секторе Буюканы. Для них были открыты 13 новых групп на основе проекта государственно-частного партнёрства. В настоящее время проводятся отделочные работы внутри здания, открытие запланировано на октябрь 2019 года. В учреждении № 112 в секторе Ботаника уже были открыты пять новых групп на 125 мест. Стоимость ремонтных работ составляет 7,2 млн леев.

Ещё три проекта по ремонту детских садов, которые должны были быть реализованы в этом году, перенесены на 2020 год из-за технических проблем, возникших в ходе ремонта или из-за нехватки денег.