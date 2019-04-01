К двум полицейским из Управления по борьбе с наркотиками ранним утром пришли с обысками

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Сегодня утром сотрудники Национального антикоррупционного центра и Антикоррупционной прокуратуры разбудили двух полицейских из Управления по борьбе с наркотиками Национального инспектората расследований, нагрянув с обысками.

В результате операции на сотрудников полиции были надеты наручники. Источники deschide.md на условиях анонимности сообщили, что их задержали по подозрению в извлечении выгоды из влияния. Предполагается, что сотрудники Управления по борьбе с наркотиками получили 1 400 евро для того, чтобы подкупить прокурора, который взамен должен был изменить меру пресечения в отношении задержанного.

“Аргументы и факты в Молдове” следят за развитием событий.