К чему приводят холода: в столице выросло число вирусных заболеваний

Более 2 400 жителей столицы поступили на прошлой неделе в больницы с острыми респираторными инфекциями. Об этом сегодня заявила врио начальника Главного управления социальной помощи и здравоохранения Каролина Олару.

Согласно имеющимся данным, число случаев вирусных заболеваний увеличилось на 200 по сравнению с прошлой неделей.

Самыми уязвимыми являются дети до 4 лет – 951 случай, а также дети в возрасте 5-14 лет – 621 случай. Из общего числа пациентов 57 были госпитализированы. Случаи гриппа зарегистрированы не были. В то же время в медицинских учреждениях продолжают вакцинацию граждан, которые имеют высокий риск заражения гриппом, – сказала Олару.

На прошлой неделе в столице было зарегистрировано 10 случаев туберкулеза и три случая астмы.