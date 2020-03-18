К чему приводит беспечность взрослых: двое детей оказались в больнице

К чему приводит беспечность взрослых: двое детей оказались в больнице

В Слободзее полуторагодовалый малыш вынул из коробки капсулу с порошком и положил в рот. Мать тут же отвезла сына в районную больницу.

Врачи провели необходимые процедуры и оставили маленького пациента с мамой в больнице под наблюдением. Сейчас они дома.

За день до этого двухлетний мальчик был госпитализирован в Бендерскую городскую больницу с острым медикаментозным отравлением. Пока взрослые занимались домашними делами, малыш открыл блистер с таблетками и, предположительно, проглотил 2-3 таблетки. Его привезли в больницу. Сейчас жизнь и здоровье мальчика вне опасности, пишет mvdpmr.org.

Правоохранители просят граждан быть бдительными и не оставлять детей без присмотра.

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