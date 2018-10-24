К чему миндальничать?

О том, как один из экспортных продуктов РМ находится на задворках внимания государства

В дни, когда на Moldexpo прошло главное для агропромышленного комплекса республики событие года, объединившее XXXV международную специализированную выставку Moldagrotech и традиционную выставку-ярмарку Farmer, в некоторых агрохозяйствах завершилась уборка миндаля.

Маркетинговый ход

Старожилы рассказывают, что перед войной Кишинёв окружали миндальные сады. Мало кто знает, что саженцы уроженцев Средиземноморья и Средней Азии в Бессарабию привёз барон Александр Фёдорович Стуарт, которого мы больше знаем как основателя Земского музея (ныне – Национальный музей природы и этнографии), нежели как увлечённого питомниковода и плодовода. В своём питомнике барон выращивал саженцы персика, сливы и миндаля, который был новинкой для жителей края. Потому барон, продавая в 1913 году молодые фруктовые деревца, в качестве бонуса к покупке давал бесплатно саженцы миндаля и интересовался потом, как они приживаются на новом месте. Такой маркетинговый ход Стуарт применял для распространения новой для края культуры. По мнению учёного, миндаль по содержанию белков ценнее грецкого ореха. Ядро грецкого ореха начинает горчить уже через полгода, на третий год вкус ореха портится даже в закрытой скорлупе, в то время как ядро миндаля может храниться годами.

Пасынок властей

Следующим подвижником миндаля стал ученик генетика Николая Вавилова – селекционер Евгений Сергеевич Храмов. В Молдавском НИИ плодоводства он с 50-х годов занимался селекцией сливы, персика, миндаля. Однажды руководство республики захотело исключить миндаль из списка института. Евгений Сергеевич побывал не в одном высоком кабинете «белого дома», но добился, чтобы миндаль оставили в программе исследований института.

Из восьми районированных сортов миндаля, занесённых в 2018 году в Регистр сортов растений Республики Молдова, шесть – молдавской селекции. Это сорта первенец Храмова, Храмов-стандарт, Виктория, молдавский белый, деликат, Кристина.

– Это результат нашего с Храмовым сорокалетнего труда, – говорит ведущий научный сотрудник по культуре миндаля Научно-практического института садоводства и пищевых технологий Емельян Борозан. – Начиная с 80-х годов я занимаюсь миндалём один. В 2014-м удалось выделить сорт Кристина, но распространить его не получилось. После разделения НПИ садоводства, виноградарства и пищевых технологий, институтскую землю, где учёные проводили производственные исследования, передали в опытные хозяйства, затем её у институтов отняли. Теперь у селекционеров для работы остался только их письменный стол и кабинет.

По словам селекционера, уже получены нужные сорта, но их негде сажать, чтобы размножить и внедрить в производство. В прошлом году их пришлось оставить в прикопке у одного хозяина во дворе. Земельного участка для высадки растений не нашлось – и результат многолетних трудов частично погиб.

Селекционер Борозан мечтает о создании демонстрационного сада, чтобы люди, занимающиеся промышленным производством миндаля, могли увидеть, как сорт развивается и выглядит в разное время года. Но вопрос с садом висит в воздухе и не решается с 2014 года.

– Культура миндаля изучена не до конца, – сетует учёный. – Пертурбации с аграрной наукой, когда научно-исследовательские институты то разъединяли, то объединяли, не способствовали распространению новых сортов. Я не могу ждать, когда, наконец, придут управленцы, болеющие за

отечественную аграрную науку, которую нынешняя власть сдала в утиль. Мне 70 лет, и я давно на пенсии.

«Левые» саженцы

Питомниковод из Заима Каушанского района Валерий Токан выделил НИИ плодоводства участок под новые сорта миндаля оте-

чественной селекции, и они под присмотром Е. Борозана проходят испытания.

Каждую весну сад миндаля, заложенный ещё в советское время, накрывает село дивным ароматом. Когда-то в Заиме имелся и совхозный питомник. В нём работали родители Валерия, а семеро их детей помогали им. Так что выращиванием миндаля он, по сути, занимается всю жизнь.

Десять лет назад аграрий официально зарегистрировал фермерское хозяйство по выращиванию саженцев. Работает в питомнике с женой, а в выходные к родителям присоединяются их двое сыновей, которые учатся в Кишинёве. Старший сын Пётр пошёл по стопам отца – поступил в Аграрный университет. Семья выращивает саженцы сливы, черешни и миндаля. Мечтают заложить большой черенковый сад, чтобы не терять сорта миндаля молдавской селекции.

В этом году они купили трактор, за него государство вернуло им 25% от затраченной суммы, и это было существенной помощью. А до того обходились тремя мотоблоками, на которых работал Валерий с сыновьями. Пока обрабатывали все поля, выбивались из сил.

Глава семьи надеется, что государство со временем станет возмещать затраты и на закладку питомников. Сегодня на рынке продаётся уйма некачественных саженцев. Борозан следит за процессом, но один он не в состоянии контролировать всех продавцов. Даже на традиционной фермерской выставке на Moldexpo можно нарваться на «левый» товар. Может, пора в республике открыть региональные центры по продаже сертифицированных саженцев из местных питомников?

Власть – что Алёнка мохнатая

Кишинёвский предприниматель Владимир Власов первую партию саженцев миндаля посадил со своим партнёром в 2004 году. За 14 лет «миндального бизнеса» Владимир несколько раз хотел продать плантацию – так приходилось тяжело. Но не мог решиться: сад – как ребёнок, его невозможно бросить.

По словам бригадира Евгения Бусуйока, в этом году урожай получили средний. Во время цветения миндаля плантации атаковал жук с необычным названием – Алёнка мохнатая, или бронзовка. Насекомое лакомится исключительно цветами плодовых деревьев и кустов. Инсектицид задел не только вредителя, но и пчёл, опыление ухудшилось…

Показывая, как идёт уборка миндаля, бригадир говорит, что самые большие затраты хозяйство несёт из-за ручного труда. Найти работников в поле в сезон – проблема, хотя они получают в день больше, чем специалист с высшим образованием. Для развития промышленного сада нужна недорогая, простая в обслуживании техника. Но ни одно предприятие в Молдове её не выпускает…

Миндаль, как и грецкий орех, – один из видов экспортной продукции республики, при этом находится на задворках внимания Минсельхоза. Проблемы, которые накопились в этой отрасли, давно нуждаются в разрешении. Когда же лёд тронется?

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Большие, но туманные перспективы

Вячеслав Чиботарь, производитель и экспортёр миндаля: Молдавский миндаль среди европейских сортов считается одним из лучших. По вкусовым качествам он намного опережает американский, ценится на уровне испанского и итальянского, что открывает продукту большие перспективы.

Отечественным производителям нужно стремиться миндаль перерабатывать, чтобы зарабатывать на добавленной стоимости, а не продавать сырьё, как мы привыкли.

Мои сады миндаля находятся в селе, где я родился – на земле, которую когда-то обрабатывали мои деды, которую у них отняли во время коллективизации. Так сложилось, что мне удалось выкупить эти поля, и я посадил там плантации миндаля. Цветение деревьев миндаля – потрясающее зрелище! Белые и розовые облака цветков укрывают деревья, а нежный аромат чувствуется за несколько километров. Когда начинается созревание миндаля, наша семья вместе со всеми родственниками выходит на уборку ореха.

Мой 26-летний сын вместе с другом стал производить миндаль в шоколаде. Мы предложили эту продукцию и другие сладости молдавской торговой сети, готовимся выйти и на зарубежный рынок. Оформление авторизации на органическую продукцию заняло два года и уйму средств. Дело в том, что в республике отсутствует лаборатория по определению экологически чистой продукции. Процесс получения сертификатов настолько сложный и дорогостоящий, что многие производители предпочитают этим не заниматься. Вот здесь нужна реальная помощь государства, чтобы удешевить процедуру.

Татьяна СОЛОВЬЁВА