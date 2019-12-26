К борьбе с коррупцией в Кишиневе подключатся НАЦ и центральные власти (ВИДЕО)

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Генеральный примар Кишинева Ион Чебан провел сегодня встречу с представителями Национального антикоррупционного центра. Об этом он рассказал в ходе заседания мунсовета, отметив, что речь шла о нескольких аспектах.

– Мы говорили о вымогательстве денег в учебных заведениях, об антикоррупционной стратегии для Кишинева. Мы наладим диалог с правительством, парламентом, правоохранительными органами. Мы создадим рабочую группу для решения проблем, которые накапливались многие годы, особенно в сфере образования, – заявил Чебан.

Столичный градоначальник отметил, что ознакомит муниципальных советников с деталями и ходом работы в данном направлении.