К 19.00 на выборах примара Кишинева проголосовали более 220 тысяч горожан

По данным окружного избирательного совета, к урнам для голосования до этого момента вышли 35% жителей Кишинева с правом голоса.

Наиболее активным остается район Рышкановка – там проголосовали 37,2% его жителей, а самая низкая суммарная явка – у пригородов: 31,12%.

В возрастном соотношении самая высокая явка по-прежнему за двумя категориями: 56-70 и 71+ лет. Так, только у этих категорий процент явки перевалил за 50.

Напомним, сегодня проходит второй тур выборов генерального примара Кишинева. За победу борются два кандидата: кандидат ПСРМ Ион Чебан, занявший первое место в первом туре голосования, и кандидат так называемых проевропейских сил Андрей Нэстасе. Избирательные участки открылись в 07.00 и будут работать до 21.00.