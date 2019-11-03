К 13.00 проголосовали более 20% граждан по всей стране и 17% в Кишиневе

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По состоянию на 13.00 проголосовали более 20% избирателей из включенных в списки. Самая высокая явка зафиксирована в коммуне Деренеу Каларашского района, где к этому часу проголосовали порядка 44%. Хуже всего голосуют в городе Флорешты – здесь явка пока составила лишь 12,21%.

Что касается Кишинева, сообщает ЦИК, к этому часу проголосовало порядка 17%. Активнее всего голосуют на Рышкановке, а наиболее пассивны жители Чекан. В пригородах явка составила 16,5%. Активнее всего голосуют в Кондрице, а пассивнее всего – в Крузештах.

Данные о явке онлайн в Кишиневе и по всей Молдове можно увидеть здесь.