К 10.00 явка к избирательным урнам в Кишиневе составила более 6%

К 10.00 явка к избирательным урнам в Кишиневе составила более 6%

По состоянию на 10.00 на выборах генерального примара Кишинева проголосовали более 39 тысяч жителей столицы.

Активнее всего по-прежнему голосуют жители Ботаники (6,72%), Рышкановки (6,77%) и Центра (6,39%). Пригороды голосуют слабее всего, а наиболее активным среди них является город Вадул-луй-Водэ.

Что касается возрастного аспекта, то пока наиболее сознательными гражданами являются люди в возрасте 56 лет и старше. Неохотнее всего к урнам идет молодежь в возрасте от 18 до 25 лет: на данный момент их количество составляет лишь 2% от общего числа проголосовавших.

Каких-либо инцидентов к этому времени не зарегистрировано.

Напомним, сегодня проходит второй тур выборов генерального примара муниципия Кишинев. Избирательные участки открылись в 07.00 и будут работать до 21.00.

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