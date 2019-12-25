Юстиция нарасхват

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О том, как блок ACUM подчинял себе судебно-правовую систему Молдовы

8 июня 2019 года ПСРМ создала коалицию с блоком ACUM. Желая любой ценой избавиться от режима Плахотнюка, партия отдала блоку ACUM всё правительство и ключевые парламентские комиссии.

Двойная игра акумовцев

Однако блок ACUM и Майя Санду вели двойную игру. На словах они якобы боролись за освобождение страны и юстиции от контроля Плахотнюка. На деле же начали операцию по взятию под свой контроль всей юстиции — главным образом Генпрокуратуры, Высшего совета магистратуры и Верховного суда!

Пока парламент был втянут в расследование кражи миллиарда и незаконных приватизаций, ACUM начал свою игру по «реформе юстиции». При малейшей попытке со стороны ПСРМ обсудить те или иные аспекты реформы сразу появлялись обвинения в сопротивлении реформам, подыгрыванию олигархам. Надо признать, эта тактика принесла плоды блоку ACUM.

Первые его решения вызвали бурные дискуссии. Генпрокурор запретил ПА и ПБОПОД вмешиваться в работу бизнесменов, устраивать маски-шоу, запугивать предпринимателей. Также был дан приказ о пересмотре политических дел. Была реструктурирована группа, расследующая кражу миллиарда. В. Морарь был отозван с должности главы Прокуратуры антикоррупции. А дальше должна начаться реальная работа по наказанию виновников крупных преступлений.

Подчинение МВД

8 июня министром МВД стал Андрей Нэстасе. Он тут же — вне конкурса — назначил шефом Генерального инспектората полиции (ГИП) своего кума – Г. Балана, а Василия Балику – начальником Национального инспектората расследований (НИР). В. Балика – двоюродный брат главы Управления по расследованию экономических преступлений Н. Гаврилицы. Сей Гаврилица – кум Г. Кавкалюка, верного янычара Плахотнюка. И это вы называете деолигархизацией?!

На самом деле А. Нэстасе попытался приблизить к себе людей олигарха. Один из самых одиозных слуг Плахотнюка Фредолин Лекарь, начальник Погранполиции с 2016 года, ушёл в отставку лишь 10 июля и тесно общался с Нэстасе.

Дорин Пуриче был назначен заново на должность госсекретаря МВД лично Андреем Нэстасе – якобы для «поддержания институциональной памяти в министерстве». Ушёл в отставку с должности госсекретаря МВД лишь 13 сентября, то есть за пару дней до местных выборов, чтобы не портить электоральные шансы Андрея Нэстасе. Кстати, Пуриче – племянник экс-замминистра МВД Геннадия Косована. Будучи главой Пограничной полиции, Пуриче назначил на высшие должности в этой структуре своего двоюродного брата и фина.

Захват судебной системы и Генпрокуратуры

16 июля 2019 года судья Дорел Мустяцэ, близкий к блоку ACUM, был избран врио главы Высшего совета магистратуры (его функция назначать, снимать и наказывать судей). Кто контролирует ВСМ – контролирует судей!

31 июля 2019 года по предложению Андрея Нэстасе ПСРМ и блок ACUM поддержали назначение Думитру Робу на должность и. о. генпрокурора. Тогда мало кто знал, что Робу – фин Веры Киронда, которая является кумой Андрея Нэстасе. Теперь у ACUM были МВД, Генпрокуратура и определённый контроль над ВСМ.

17 сентября 2019 года Виорел Морарь, человек Плахотнюка и бывший глава Прокуратуры антикоррупции, который ушёл с должности 2 мая за подозрение в коррупции, был в ней восстановлен. Восстановил его Думитру Робу, ставленник А. Нэстасе. А сделал он это потому, что Виорел Морарь успел за это время дать клятву верности блоку ACUM.

Доказательство – на поверхности. 19 ноября Нэстасе обратился в ПА по поводу внешнего финансирования ПСРМ. И что вы думаете?! 5 декабря Морарь тут же открыл уголовное дело. Рефлексы — как у собаки Павлова. Далее ACUM и Майя Санду взялись за Верховный суд.

2 октября 2019 г. был арестован председатель Верховного суда Ион Друцэ.

4 ноября 2019 г. на 72 часа был задержан судья ВСП Олег Стерниоалэ.

В тот же день, 4 ноября 2019 года, и. о. главы Верховного суда Молдовы был назначен Владимир Тимофти. Быстро сработали, не так ли?

Теперь нужно было взять под контроль второе важное звено в прокуратуре – Прокуратуру по борьбе с организованной преступностью, то есть ПБОПОД.

12 октября генпрокурор Робу назначил начальником

ПБОПОД Думитру Компана, который ранее работал с Морарём в Прокуратуре антикоррупции. Это произошло 21 ноября, уже после ухода Майи Санду. Глава ПБОПОД Николае Китороагэ, он же – человек Плахотнюка, был арестован с подачи Виорела Мораря, главы Прокуратуры антикоррупции. Его арестовали за коррупцию…

Майя Санду и генпрокурор

Ещё 9 августа Высший совет прокуроров организовал конкурс по отбору генпрокурора. Такой функцией его наделила Конституция РМ. Там чётко прописано, что ВСП отбирает кандидата и предлагает его на утверждение президенту.

Но Майю Санду не устраивал такой расклад, ей нужен был свой конкурс, который бы отобрал своего генпрокурора. Для этого нужно было срочно изменить Закон о прокуратуре, прописать там статью, что Минюст проводит конкурс по отбору генпрокурора, Высший совет прокуроров отбирает одного из двух или четырёх кандидатов Минюста, а президент лишь соглашается.

Так и сделали. 16 сентября был проголосован новый Закон о Генпрокуратуре, который нарушал Конституцию. 1 октября Минюст инициировал конкурс по отбору кандидатур на должность генпрокурора. Была создана комиссия, назначены эксперты для тестирования кандидатов. Минюст сам участвовал в отборе, и да, он сам одобрил результаты конкурса, подтвердив, что они объективны.

25 октября прошло психологическое тестирование кандидатов в ГП. 28 и 29 октября – интервью с 16 кандидатами. По результатам конкурса были отобраны четыре кандидата: А. Стояногло – 74,2 балла, В. Грибинча – 67,4, В. Солтан – 59,73, О. Крышмару – 55,74.

Другими словами, больше баллов набрал Александр Стояногло. Но у блока ACUM были свои кандидаты: Владислав Грибинча, свояк депутата ПДС С. Литвиненко, директор НПО CRJM (Центр по реформе юстиции) и активист, политический комментатор Григорий Глигор, близкий к ППДП. Однако Грибинча занял 2-е место, а Глигор не прошёл конкурсный отбор, даже несмотря на запущенную в соцсетях петицию по его выдвижению на должность. Нетрудно догадаться, кто стоял за этой «петицией».

Чем не угодил Стояногло блоку ACUM?

Через несколько дней после объявления результатов конкурса Майя Санду заявила, что его результаты были подтасованы одним из шести членов жюри.

Чем не угодил А. Стояногло блоку ACUM?

Наверное, тем, что он гагауз. Об этом на одной из передач заявил журналист Jurnal TV Виталие Кэлугэряну (входящий де-факто в медиакартель ACUM). Он заявил буквально следующее: «Мы хотели европейского прокурора, прокурора-реформатора, а получили прокурора-гагауза».

Сидящая рядом министр юстиции от ACUM Олеся Стамате и депутат ПДС Думитру Алайба не стали возражать, хотя, следуя элементарной деонтологии, должны были это сделать. Он не свояк депутата ПДС Литвиненко, как Владислав Грибинча. И не фин Веры Киронда, кумы Андрея Нэстасе, как и. о. генпрокурора Думитру Робу. И не близок к ПДП, как Григорий Глигор. Не работал в неправительственной организации или в Фонде Сороса, как генпрокуроры В. Зубко, К. Гурин и как претендент на должность В. Грибинча. Кстати, в одном из своих интервью для TV8 А. Стояногло заявил, что «главная задача господина В. Мораря (главы Прокуратуры антикоррупции) заключалась в том, чтобы во главе Генпрокуратуры был прокурор, который пришёл из гражданского общества. То есть человек, который был бы просто менеджером. Ему не нужен был прокурор, которого бы интересовала реальная ситуация в этих структурах». Такой прокурор играл бы роль менеджера и не мешал бы Морарю установить контроль над всей системой ГП (в том числе ПБОПОД и Прокуратурой антикоррупции, между которыми шла борьба с 2016 года). Ушёл из ДПМ в январе 2015 года, но вот беда – не вступил в блок ACUM, как это сделал Оазу Нантой. Плахотнюк предлагал ему быть генпрокурором, но он отказался. Не захотел служить. Видимо, и акумовцы предлагали, но он тоже отказался. Значит, он «нечестный». А вот Морарь, служивший Плахотнюку, – честный. Потому его тут же восстановили. Кстати, этот аргумент о предложении со стороны Плахотнюка серь-ёзно продвигался акумовцами. Однако надо отдать должное Стояногло. В нашей стране не много граждан, которые посмели в чём-то отказать олигарху, так как это было чревато серьёзными проблемами. Набрал высший балл на конкурсе, организованном Минюстом. Министр Стамате и все эксперты дали ему высший балл. Минюст признал конкурс. Эксперты признали. Но Санду не признала. Почему? Смотри выше. Он – прокурор. Не НПО-шник, не журналист, не активист. Блок ACUM хотел человека не из системы, чтобы легче было взять его под контроль. Кстати, такой же интерес и у некоторых западных посольств. Вот почему в Совет прокуроров по инициативе блока ACUM внесли несколько граждан из «гражданского общества». Не замешан в беспределе, арестах оппозиции, захвате бизнесов. Нечем шантажировать. Тогда зачем он нужен?

Виновным в крупных преступлениях не поздоровится!

Поняв, что выиграл не их человек, Майя Санду обезумела. С её подачи министр юстиции Стамате отменила результаты конкурса по отбору генпрокурора, однако, как выяснилось чуть позже, не издала официального приказа об его отмене. Оно и понятно – то ведь грозило министру уголовным преследованием.

6 ноября премьер-министр решила провести новый закон о прокуратуре через процедуру взятия ответственности и в обход парламента. Согласно этому законопроекту М. Санду сама отбирала кандидатуру генпрокурора и предлагала её ВСП. Она же могла генпрокурора отозвать. Проще говоря, прокурор становился карманным, вся юстиция переходила под её контроль. Тем самым она превращалась в нового Плахотнюка, только в юбке.

12 ноября ПСРМ и ДПМ отправили Майю Санду в отставку. 29 ноября Александр Стояногло был выдвинут Советом прокуроров на должность генерального прокурора. Президент страны Игорь Додон подписал указ о его назначении на должность.

Первые его решения вызвали бурные дискуссии. Генпрокурор запретил ПА и ПБОПОД вмешиваться в работу бизнесменов, устраивать маски-шоу, запугивать предпринимателей. Также был дан приказ о пересмотре политических дел. Была реструктурирована группа, расследующая кражу миллиарда. В. Морарь был отозван с должности главы Антикоррупционной прокуратуры.

А дальше должна начаться реальная работа по наказанию виновных в крупных преступлениях. Вот и поглядим…

Богдан Цырдя, политолог