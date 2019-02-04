Юрист о предвыборных “дарах” Шора: Откуда такие цены?

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Электоральные конкуренты продолжают нарушать Кодекс о выборах. О самых вопиющих нарушениях в рамках пресс-конференции рассказал юрист ПСРМ Фадей Нагачевский.

В частности, он отметил, что наибольшее количество нарушений, допущенных Демократической партией, связано с использованием административного ресурса. В качестве примера Нагачевский привел поздравительное письмо местным советникам от демократа Николая Горбана. В нем он представляется председателем Каушанского района, несмотря на то, что он входит в список ДПМ на выборах и был приостановлен в занимаемой должности.

В то же время блок “Акум” и партия “Шор” распространяют агитационные листовки без выходных данных – на материалах не указан фонд оплаты, тираж и другая необходимая информация. Отдельно Нагачевский упомянул раздаваемые избирателями от партии “Шор” настенные часы. Несмотря на то, что представители формирования считают, что они не нарушают закон, юрист придерживается другого мнения, и отмечает, что этот “подарок” подпадает под статью 181 Уголовного кодекса РМ. Сомневается Нагачевский и в озвученной представителями данной партии цене часов – 40 леев.

– Я задаюсь вопросом: из какого материала изготовлены часы, которые якобы стоят две условные единицы? Я знаю, что только нанести надпись на них стоит 50 леев. Откуда такие цены? – сказал он, отметив, что эта сумма должна была бы заинтересовать в том числе Центральную избирательную комиссию.

Нагачевский отметил, что социалисты продолжают собирать данные о нарушениях, допущенных кандидатами, и готовят соответствующие обращения.