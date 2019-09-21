Юным жителям Чадыр-Лунгского района рассказали о правилах безопасности на дорогах (ФОТО)

Юным жителям Чадыр-Лунгского района рассказали о правилах безопасности на дорогах (ФОТО)

В целях предотвращения ДТП с участием детей сотрудники Инспектората полиции Чадыр-Лунга провели занятия в области безопасности дорожного движения в учебных заведениях района.

Сотрудники полиции обучили детей правилам дорожного движения и способам передвижения по дорогам общего пользования в качестве пешеходов, пассажиров или велосипедистов, пишет upatogagauzia.md.

Полиция также просит родителей следовать важным рекомендациям:

– не оставлять детей без присмотра;

– не разрешать детям играть на дороге или рядом с ней;

– объяснить детям, чтобы они переходили дорогу только по пешеходному переходу и на зеленый сигнал светофора.

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