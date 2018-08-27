Юный житель Страшенского района задержан с наркотиками в столице (ВИДЕО)

Полиция задержала 18-летнего жителя Страшенского района после того, как при нём было найдено наркотическое вещество.

Подозреваемый был замечен сотрудниками полиции в субботу вечером на улице Мештерул Маноле столичного сектора Чеканы, передаёт canal3.md.

Органы правопорядка нашли у него пакет с измельчённым веществом жёлтого цвета, деньги и мобильный телефон. По данным полиции, юноша проживает в съёмной квартире в Кишинёве. Найденное при нём вещество было изъято и направлено на экспертизу.