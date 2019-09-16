Угнал трактор и заехал на нем в чужой огород: правоохранители разбираются в “приключении” подростка

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Сильный грохот около полуночи разбудил жильцов частного дома в селе Коротное Слободзейского района. В своём огороде они увидели трактор. Водителя в кабине не было. О случившемся сельчане сообщили в милицию.

Как сообщает mvdpmr.org, в ходе разбирательства слободзейские правоохранители установили, что сельхозтехника принадлежит местной агрофирме. Как оказалось, трактор марки МТЗ-82.1 был угнан с фермы, расположенной между сёлами Коротное и Незавертайловка. Территория хозяйства охраняемая. В тот вечер на месте были сторож, рабочий, присматривающий за скотом, и 15-летний житель Коротного, который пришёл к ним в гости. Вместе они пили вино, затем легли спать. При каких обстоятельствах пропал транспорт, поначалу никто из них пояснить не мог. Однако позже юный гость сознался, что это его рук дело.

Подвыпивший молодой человек дождался, когда знакомые уснули, и поехал кататься. Около получаса он колесил по селу. На одной из улиц парень не смог справиться с управлением, снёс бетонный забор и заехал в чужой огород. С места происшествия он сбежал, вернулся на ферму и лёг спать как ни в чём не бывало.

За совершение угона правонарушителю грозит уголовная ответственность.