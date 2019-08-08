Юный житель Кицкан подобрал ключ к автомобилю и обокрал его

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За помощью в милицию обратился 25-летний житель Тирасполя. Мужчина рассказал, что в период с 3 по 6 августа из его минивэна пропало 5 000 приднестровских рублей. Деньги находились в барсетке, которую хозяин Volkswagen оставил в салоне.

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, в ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался ранее судимый 19-летний житель села Кицканы. Молодой человек пояснил, что в чужой автомобиль он проник путём подбора ключа. К моменту задержания украденные средства злоумышленник уже успел растратить.

По факту хищения было возбуждено уголовное дело. Проверяется причастность подследственного к совершению аналогичных преступлений.