Юный житель Фалешт облил себя бензином и поджёг на глазах у родителей

20-летний молодой человек облил себя бензином и поджёг во дворе дома на глазах у своих родителей. Трагедия произошла вчера вечером, приблизительно в 21.10, в населённом пункте Глинжень Фалештского района.

Отец юноши первым заметил, что произошло, потушил огонь и вызвал скорую помощь, пишет deschide.md. По словам пресс-секретаря Инспектората полиции Фалешт Евгении Молчановой, молодой человек был в состоянии алкогольного опьянения, когда решился на такой поступок. На данный момент он находится в больнице в шоковом состоянии.

По словам родителей потерпевшего, их 20-летний сын вернулся домой пьяным и принёс с собой бутылку объёмом 0,5 л с бензином, которым по неизвестной причине облил себя, а после этого и поджёг. Отец молодого человека потушил огонь, а после вызвал скорую помощь и полицию.

Пациент поступил в больницу с множественными ожогами на поверхности всего тела и находится в шоковом состоянии. Органы правопорядка выясняют все обстоятельства случившегося.