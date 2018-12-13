Юный вор-рецидивист попался на краже чужих денег у банкомата (ВИДЕО)

Юный вор-рецидивист попался на краже чужих денег у банкомата (ВИДЕО)

19-летний уроженец Оргеева был задержан сотрудниками Национальной инспекции расследований департамента полиции Кишинёва за подозрение в совершении ограбления.

Инцидент произошёл 6 декабря на ул. Негруцци. 33-летний потерпевший находился у банкомата и проводил операцию по снятию денег. Подозреваемый украл 2 000 леев прямо из рук жертвы, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Следственным органам удалось задержать преступника. Подозреваемый признал свою вину.

Как оказалось, ранее юноша был привлечён к ответственности за аналогичные преступления. Согласно действующему уголовному законодательству, ему грозит тюремное заключение сроком от 5 до 7 лет.

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