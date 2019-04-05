Юный приднестровец разгромил чужую квартиру, чтобы выместить злобу

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4 апреля житель г. Днестровск обратился в милицию с сообщением о том, что по приходу с работы обнаружил разгром в квартире. Входная дверь выбита, а обстановка внутри нарушена – перевёрнута мебель, разбиты 2 телевизора, разбросаны вещи. Однако из помещения ничего не пропало.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, на место происшествия прибыли сотрудники милиции. Осмотрев жильё и опросив соседей потерпевшего, они приступили к оперативно-розыскным мероприятиям.

Спустя пару часов были задержаны 2 подозрительных гражданина с признаками алкогольного опьянения. Протектор обуви одного из задержанных, 19-летнего жителя г. Слободзея, совпал со следом на двери потерпевшего. В ходе дальнейшей беседы парень сознался, что разгромил имущество в чужой квартире.

Причиной поступка стала месть. Как выяснилось, около 3-х месяцев назад между ним и потерпевшим возник конфликт: 45-летний мужчина сделал замечание двум парням, курившим на лестничной площадке. В ответ завязалась словесная перепалка.

Вспомнив былую обиду, юноша решил поквитаться. Теперь мстителю предстоит ответить за свои действия по закону. В отношении него будет возбуждено уголовное дело.