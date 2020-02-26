Юный помощник оставил жительницу Тирасполя без денег

Юный помощник оставил жительницу Тирасполя без денег

В милицию обратилась 33-летняя тираспольчанка. Она приобрела новую мебель и попросила прохожих молодых ребят помочь занести её в квартиру. Женщина оставила кошелёк без присмотра, а через некоторое время обнаружила пропажу 500 долларов.

По горячим следам правоохранители установили подозреваемого, пишет mvdpmr.org. Им оказался 17-летний житель Тирасполя. Ранее юноша неоднократно попадался за аналогичные преступления.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Разбирательство продолжается.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md