Юный помощник оставил жительницу Тирасполя без денег

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В милицию обратилась 33-летняя тираспольчанка. Она приобрела новую мебель и попросила прохожих молодых ребят помочь занести её в квартиру. Женщина оставила кошелёк без присмотра, а через некоторое время обнаружила пропажу 500 долларов.

По горячим следам правоохранители установили подозреваемого, пишет mvdpmr.org. Им оказался 17-летний житель Тирасполя. Ранее юноша неоднократно попадался за аналогичные преступления.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Разбирательство продолжается.