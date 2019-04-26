Юный нарушитель попытался украсть цветочный горшок, но не смог (ВИДЕО)

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Надумал украсть горшок с цветами, но не смог. Речь идёт о юноше, который в сопровождении нескольких друзей прогуливался мимо жилого дома, где у подъезда были установлены цветочные горшки. В какой-то момент парень попытался сорвать горшок.

Инцидент произошёл на улице Траян 7/2 в секторе Ботаника. Момент попал на камеры видеонаблюдения, передаёт tv8.md.

На видео запечатлено, как молодые ребята пробегали мимо жилого дома. В один прекрасный момент один из них остановился и попытался сорвать цветочный горшок. Потерпев неудачу, юный хулиган скрылся с места происшествия.

Видео: Facebook/chisinau.fail