Юные молдавские соотечественники скажут скоро: «Здравствуй, Россия!»

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Юные молдавские соотечественники в этом году познакомятся с достопримечательностями Санкт-Петербурга. Культурно-образовательные поездки по историческим местам Российской Федерации «Здравствуй, Россия!» организуются Россотрудничеством по линии Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом с 2014 года.

Программа ориентирована на молодых соотечественников в возрасте 14-19 лет, проживающих за рубежом, ставших победителями творческих конкурсов на знание российской истории, культуры и русского языка. Цель программы – содействие в изучении многонациональной российской культуры подрастающему поколению соотечественников, проживающих за рубежом, их знакомство с исторической родиной. Во время культурно-образовательных поездок «Здравствуй, Россия!» проводятся экскурсии, лекции-дискуссии, мастер-классы по истории России и посещаемых городов в крупнейших музеях и объектах культурного наследия, встречи с известными людьми в области культуры и спорта.

Вместе с юношами и девушками из Молдовы северную столицу России посетят 300 юношей и девушек из 23 стран мира. В состав делегации из Молдовы вошли 14 лицеистов из учебных заведений с русским и молдавским языком обучения: победители республиканских олимпиад по русскому языку и литературе (для русских и молдавских школ), музыкально-теоретического конкурса, посвященного А. Г. Рубинштейну, призер республиканского этапа международного конкурса «Живая классика» и республиканского фестиваля «Вера, надежда, любовь. Виктория – 74» и члены команды-победительницы серии игр Интеллектуальной школьной лиги. Ребята представляют все регионы Молдовы, с севера до юга: Бельцы, Дрокию, Флорешты, Кишинев, село Копчак Чадыр-Лунгского района (АТО Гагаузия). Делегация из Приднестровья в этом году посетит Москву.

В 2019 году в рамках культурно-образовательной программы 750 молодых соотечественников из 62-х стран ближнего и дальнего зарубежья побывают в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Как показал опыт проведения таких поездок, за неделю пребывания на исторической родине участники проекта знакомятся не только с Россией, но и с культурой и традициями тех государств, которые представляют делегаты-участники, и возвращаются домой с багажом положительных впечатлений и заводят новых друзей.