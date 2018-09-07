Юношу из Молдовы подозревают в изнасилованиях воспитанников одесского интерната (ВИДЕО)

Об этом на своей странице в соцсети сообщил советник главы областной администрации Артем Поланский.

Так, он рассказал, что Дмитрий попал в детский приют в Одессе в возрасте 13 лет. Подросток вовремя не получил статус ребенка без родительской опеки, в связи с чем провел в приюте три года вместо законных трех месяцев. Примерно с декабря прошлого года он стал ходить по приюту голышом, насиловал детей младшей группы, а в случае отказа – издевался и избивал их. Больше всего, по информации Поланского, от Дмитрия страдал 8-летний питомец приюта: от страха он несколько месяцев спал под кроватью, пишет segodnya.ua.

Руководство приюта подтверждает, что Дмитрий действительно жил у них более трех лет, были проблемы с сердцем. От вопроса, были ли изнасилования, руководитель заведения открещивается.

В обладминистрации уверены: директор знала, что творится в приюте. Подробности событий стали известны случайно, однако пока подтвердилось изнасилование только одного ребенка.

Правоохранители открыли два уголовных производства: по факту изнасилования малолетнего ребенка и сокрытия этих фактов сотрудниками приюта и руководством службы по делам детей.