Юноша, разбивший фонарь у полицейского участка, задержан на 72 часа (ФОТО)

Юноша, разбивший фонарь у полицейского участка, задержан на 72 часа (ФОТО)

Житель столицы был задержан сотрудниками правоохранительных органов после того, как разбил фонарь у входа в Инспекторат полиции сектора Центр. Инцидент произошёл в воскресенье, 25 ноября, около 15:20.

Глава отдела общественного порядка в Инспекторате полиции Диану Савчук сообщил deschide.md, что 18-летнего парня сопроводили в инспекцию, чтобы составить протокол, однако молодой человек вёл себя агрессивно, и по этой причине полиция задержала его на 72 часа.

Молодой человек проявил агрессивное поведение. Из хулиганских побуждений он повредил фонарь у входа в Инспекторат и был задержан на 72 часа, – пояснил Савчук.

Повреждённый фонарь вернулся на прежнее место, однако на нём всё ещё видны следы, оставленные хулиганом.

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