Юного молдаванина с поддельным паспортом задержали на румынской таможне (ФОТО)

Сотрудники пограничной службы в пункте пропуска “Албица” обнаружили у 19-летнего гражданина Молдовы поддельное удостоверение личности.
При въезде в Румынию для проверки был остановлен автомобиль, зарегистрированный в Республике Молдова. В результате проверок у пассажира было обнаружено румынское удостоверение личности с признаками фальсификации.
Молодой человек рассказал, что приобрёл удостоверение личности у земляка за 350 евро. Он добавил, что намеревался попасть с этим документом во Францию.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.
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