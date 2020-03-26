ЮНИСЕФ не рекомендует смотреть новости о коронавирусе в присутствии детей

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События, связанные с пандемией COVID-19, изменили ежедневные занятия многих детей и родителей. Поскольку все больше семей сталкиваются с социальным дистанцированием, самоизоляцией и закрытием школ и рабочих мест, они могут испытывать стресс. В этом контексте ЮНИСЕФ Молдова предоставляет ряд рекомендаций для родителей, чтобы они могли проводить время с детьми эффективно даже во время карантина.

Таким образом, родителям рекомендуется составить с детьми ежедневный график, составить вместе структуру этого графика, чтобы была представлена каждая деятельность и время ее реализации. Целесообразно организовать программу так, чтобы она соответствовала ежедневной рутине, которую ребенок имел в детском саду до новой ситуации, передаёт ipn.md.

Дети могут быть и должны быть вовлечены в повседневную домашнюю работу и деятельность, с точным указанием их задачи или роли. Например, сервирование стола, полив цветов, складывание чистой одежды и т. д.

Родители могут составить список мероприятий, которые могут проводиться в доме или на улице, в зависимости от обстоятельств и сбалансировать физическую активность с сидячей деятельностью. Когда речь идет о детях дошкольного возраста, важнее поддерживать позитивный и интересный процесс обучения, чем беспокоиться о сохранении учебных навыков. Такие моменты, как чтение вслух, рассказы и игра – это игровые способы обучения, ограждающие детей от стресса.

Рекомендуется также установить надлежащий контент и время, проведенное перед телевизором, а также защитить детей от неприемлемого медиа-контента, который может затронуть их еще сильнее. Рекомендуется также ограничить количество новостей о COVID-19, которые семья слушает в присутствии детей.

Когда родители сталкиваются с нежелательным поведением, им рекомендуется выбирать ненасильственные методы дисциплинирования. Для того, чтобы компенсировать отсутствие социального взаимодействия, можно использовать технологии и различные приложения, которые позволяют общаться с друзьями и семьей на расстоянии.

Ранее мы сообщали, что вынужденные каникулы в государственных и частных дошкольных, начальных, средних, технических и высших образовательных учреждениях всей страны продлеваются на весь период ЧП, то есть, предположительно, до 15 мая, если чрезвычайное положение не отменят раньше.

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