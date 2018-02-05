Юная бендерчанка во второй раз попалась на краже

Первую кражу 19-летняя девушка совершила в минувшем году: тогда она понесла условное наказание.

На этот раз молодая преступница решилась на ограбление пожилого знакомого. 59-летний мужчина попросил девушку помочь с выгрузкой аппаратуры из машины. Улучив момент, та схватила лежавшую в машине барсетку и убежала.

По словам заявителя, цитируемого МВД Приднестровья, в сумке находились мобильный телефон, крупная денежная сумма и паспорт.

Подозреваемая была задержана сотрудниками патрульно-постовой службы в том же районе. Возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество изъято.