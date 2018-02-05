63

Юная бендерчанка во второй раз попалась на краже

Юная бендерчанка во второй раз попалась на краже

Первую кражу 19-летняя девушка совершила в минувшем году: тогда она понесла условное наказание.

На этот раз молодая преступница решилась на ограбление пожилого знакомого. 59-летний мужчина попросил девушку помочь с выгрузкой аппаратуры из машины. Улучив момент, та схватила лежавшую в машине барсетку и убежала.

По словам заявителя, цитируемого МВД Приднестровья, в сумке находились мобильный телефон, крупная денежная сумма и паспорт.

Подозреваемая была задержана сотрудниками патрульно-постовой службы в том же районе. Возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество изъято.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md