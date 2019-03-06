Ёмкость с 7 кг ртути обнаружил в своём доме житель Чадыр-Лунги

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У жителя Чадыр-Лунги в доме была обнаружена ёмкость с ртутью. Опасная находка была обнаружена во вторник, 5 марта.

Сотрудники пожарно-спасательной службы изъяли стеклянную ёмкость с ртутью в индивидуальном хозяйстве местного жителя. По предварительным данным, вес ртути составляет примерно 7 кг. Мужчина несколько дней назад приобрёл дом, где и нашёл ёмкость с опасной жидкостью, пишет gagauzinfo.md.

На данный момент правоохранительные органы проводят расследование. Обстоятельства инцидента выясняются.