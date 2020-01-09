Ёлки на опилки: в Кишинёве стартовал сбор новогодних деревьев

Ёлки на опилки: в Кишинёве стартовал сбор новогодних деревьев

Жителей столицы призывают оставлять живые ёлки, которые стояли в домах в период зимних праздников, возле мусорных баков, расположенных в городе. Профильные службы примарии Кишинёва будут отдельно их собирать и отправлять на платформу, расположенную по улице Гидигич, 3, для дальнейшей переработки.

В то же время, экономических агентов, организации и учреждения, расположенные на территории столицы, просят отдельно доставлять ёлки, которые устанавливались на период зимних праздников, по адресу, указанному выше. Ёлки переработают в шепки, после чего сотрудники МП «Spații verzi» будут использовать их для борьбы с сорняками на клумбах с розами, а также в качестве органического удобрения почвы.

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