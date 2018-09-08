“Эвакуацию жильцов” многоэтажки в Бельцах во время “пожара” показали на видео

Этим утром жильцов 14-этажного дома в Бельцах разбудили сирены пожарных машин.

Пожарные провели в многоэтажке очередные учения. Согласно сценарию, на последнем этаже здания произошел крупнейший пожар, а жизнь десятков людей оказалась в опасности.

Для “ликвидации” возгорания на место ЧП прибыли 7 нарядов пожарных и спасателей, которые “эвакуировали” 12 жильцов дома. В учениях приняли участие 55 сотрудников Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД.

Как сообщает ГИЧС, подобные мероприятия происходят периодически с целью улучшения действий по вмешательству и оперативному реагированию на подобные инциденты.