Эту правду не задушишь, не убьёшь!

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Борис Шаповалов – о развенчании мифов, противодействии лжи и важности контрпропаганды

13 февраля состоялась презентация книги «Правда о Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», написанная в соавторстве историком, доктором философии Борисом Шаповаловым и доктором истории, бригадным генералом Виктором Гайчуком.

О необходимости написания очередной книги о войне, о работе над ней тандема авторов «АиФ в Молдове» рассказал историк, политолог, член-корреспондент Международной кадровой академии Борис Шаповалов.

Отпор фальсификаторам

– Г-н Шаповалов, почему возникла необходимость написать ещё одну книгу-правду о Великой Отечественной войне (ВОВ), ведь за семь с лишним десятков лет было издано немало воспоминаний, монографий, исследований и другой литературы?

– Секретов о Второй мировой и Великой Отечественной войнах для профессиональных историков нет, потому что основная масса архивов, за редким исключением тех материалов, которые касаются работы спецслужб, рассекречена и документы используются. Многими военачальниками написаны мемуары, изданы карты, но проблема в том, что появилось много фальсификаций.

Фальсификация истории началась с 22 июня 1941 года с заявления Гитлера, а потом Геббельса, оправдывавших своё вероломное нападение на СССР, с которым за два года до этого был заключён пакт о ненападении. Большой пласт фальсификаций возник после 1945 года, когда Англия и США хотели показать, что они внесли наибольший вклад в разгром фашистов в Европе. Третья волна переписывания истории ВМВ и ВОВ поднялась после распада СССР. Западные идеологи стали подвергать сомнению многие факты, связанные с началом ВМВ, соответственно это автоматически переносилось и на ВОВ.

– Один из распространённых примеров фальсификации можете привести?

– Например, в интернете гуляет фотография от 22 сентября 1939 года, на которой якобы запечатлён парад войск вермахта и Красной армии в г. Бресте. Вроде как злые Гитлер и Сталин разделили бедную и несчастную Польшу. Вот это чистейшая фальсификация, потому что парада не было. Из Бреста, Гродно и Пинска – с территорий, относящихся к СССР, захваченных Германией, выводили немецкие войска в присутствии советских военачальников. Вспоминают то, что на Западе удобно вспоминать, и практически не говорят о реальных событиях того времени. Кто сегодня вспоминает о Мюнхенском сговоре 29–30 сентября 1938 года? А ведь Англия, Франция вместе с фашистскими Германией и Италией разделили Чехословакию. В марте 1939 года Чехословакия вообще прекратила существование. Это реалии, о которых сегодня западники не говорят.

Фальсифицируют количество и причины погибших, приводятся фантастические цифры в 40 млн потерь со стороны СССР. Доходит иногда до подлости. Как можно пройти мимо такой фальсификации, в которой говорится, что полусумасшедшая Зоя Космодемьянская бродила в лютый мороз по лесам Подмосковья и сжигала крестьянские избы, или, что пьяный Александр Матросов случайно споткнулся и упал на амбразуру немецкого дзота?! А таких Матросовых, хочу заметить, в годы ВОВ было 470 человек, в том числе и наш молдаванин Ион Солтыс. Этой информации не найти в школьных учебниках по истории румын. Там вообще нет ни одной реальной цифры. Об этом периоде стараются не говорить. Вот поэтому и назрела необходимость ответить на эти фальсификации. Наша работа стала более активной и целенаправленной. Мы занялись пропагандой и контрпропагандой, потому что это необходимость сегодняшнего дня. С неправдой нужно бороться.

– Сколько мифов развенчивается в книге?

– Мы рассматриваем 50 наиболее популярных мифов, среди которых есть четыре, связанные с участием молдаван в ВОВ. К слову, российский исследователь Игорь Пыхалов издал четырёхтомник с развенчанием 200 разных мифов о ВОВ. Есть серьёзные научные работы порядка 30 российских историков, авторитетнейших людей, которые работают в этой области.

«Наша работа стала более активной и целенаправленной. Мы занялись пропагандой и контрпропагандой, потому что это необходимость сегодняшнего дня. С неправдой нужно бороться».

Доказательства – в документах

– Как читателю быть уверенным в том, что в вашей книге о ВОВ написана правда и ничего, кроме правды? Некоторых сразу настораживает слово «правда» в названии.

– Когда мы отвечаем на конкретный миф, у нас есть ссылки на архивы, монографии, фундаментальные труды по истории ВОВ, которые оспорить невозможно, потому что они основаны на документальных источниках. Читатель может пройти по ссылкам и лично убедиться в правдивости приведённой нами информации. Сегодня большой объём информации переведён в интернет, оцифрован, в том числе и документальная база. Особенно это хорошо сделано в РФ, где есть порядка 10 специализированных информационных источников, в том числе и Минобороны. Там можно найти наградные документы на любого человека, удостоенного орденов и медалей, и массу других официальных бумаг. Поэтому мы имеем полное основание утверждать, что в нашей книге отражена правда, опирающаяся на документальную базу, которая не опровергнута ни западными, ни какими-либо другими историками. Надо отвечать этим зарвавшимся лжеисторикам, которые пытаются переписать историю, обелить себя, поставить под сомнение решения Нюрнбергского процесса, осудившего нацизм, фашизм, нацистских преступников, пытаются перекроить территорию Европы после ВМВ.

Удачный тандем

– Книга написана в соавторстве. Как это совместное написание происходило, каким образом распределялись обязанности?

– Я рад, что мой соавтор по проектам, которые реализуются в этом году, – Виктор Владимирович Гайчук. Многие его знают как государственного деятеля, экс-министра обороны, дипломата, профессионального военного, генерала, но мало кто в курсе, что он – доктор исторических наук, один из специалистов по военной истории. Как получился наш тандем? В 2018 году мы с Виктором Владимировичем совместно с двумя ветеранами ВОВ – П. В. Гладковым и В. В. Войцеховичем, участниками Сталинградской и Курской битв, реализовали необычный проект. В нём на базе воспоминаний ветеранов рассказали об этих двух битвах, а также о Ясско-Кишинёвской операции. Презентация книги прошла 23 августа, в день освобождения Кишинёва. Во время совместной работы мы обсуждали много вопросов и с удивлением обнаружили, что к тому времени не было написано ни одной книги об освобождении Кишинёва. Есть какие-то небольшие воспоминания в отдельных изданиях, а общей картины не было создано. Мы этот пробел решили восполнить, и в августе выйдет наша вторая с Гайчуком совместная книга в этом году. У каждого из нас есть свои наработанные материалы. Многие вопросы мы обсуждаем, спорим. В паре очень удобно писать. Но в ходе совместной работы спонтанно возник ещё один проект, даже решён вопрос с его финансированием.

Герои земли молдавской

– Ваш тандем – плодовитый на идеи. Что за новый проект у вас созрел? Или это пока секрет?

– Нет, секретов мы из наших планов не делаем. Дело в том, что мы с Виктором Гайчуком – члены Национального координационного комитета «Победа». В ходе совместных обсуждений выяснилось, что до сих пор в Молдове нет точных данных, сколько же уроженцев Молдавии удостоены звания Героя Советского Союза. Официальные источники говорят о 19 Героях, но их может быть больше. Мы считаем необходимым тщательно изучить и уточнить некоторые биографические моменты жизни Героя Советского Союза лётчика И. Т. Гросула, дважды Героя Советского Союза капитана

И. Ф. Павлова, полных кавалеров ордена Славы Я. Г. Стерпула и В. И. Тихоняка, которые, скорее всего, тоже уроженцы молдавской земли. Поэтому возникла идея создать журнал-альманах «Герои земли молдавской».

– Каков тираж «Правды» и будет ли она переведена на молдавский язык?

– Книга была отпечатана тиражом в 1 тыс. экземпляров. К нам многие обращаются с просьбой перевести её на молдавский язык. Материал ценный и горячий, и на молдавском языке он нужен в первую очередь. Но это должно быть госфинансирование, а не общественное. Нынешней власти, считающей большую часть своего народа «оккупантами», это неинтересно.

– А кто был спонсором проекта «Правды»?

– Книга издана при содействии и поддержке президента РМ Игоря Николаевича Додона и представительства Россотрудничества в Молдове.

ДОСЬЕ

Борис Шаповалов – историк, политолог, доктор философии, член-корреспондент Международной кадровой академии, преподаватель истории и гражданского воспитания высшей дидактической степени, член НКК «Победа» и исполкома Союза офицеров РМ.

Виктор Гайчук – доктор истории, бригадный генерал, председатель комиссии по делам ветеранов Вооружённых сил Совета гражданского общества при президенте РМ, председатель Союза офицеров РМ, член НКК «Победа», кавалер Ордена Республики.

Любовь Чегаровская