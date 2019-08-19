Этой осенью на местных выборах изберут 898 мэров и 11580 советников

0

По итогам местных выборов 20 октября будут избраны 898 мэров и 11 580 местных советников, из которых 1 108 районных/муниципальных советников и 10 472 сельских и городских.

Как сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии, число советников определяется в зависимости от количества жителей административно-территориальной единицы на 1 января того года, в котором проходят выборы. Таким образом, Центральная избирательная комиссия установила количество мандатов, которые будут распределены по результатам всеобщих местных выборов 20 октября 2019 года, пишет moldpres.md.

В муниципии Кишинев Муниципальный совет будет состоять из 51 советника. Большинство сельских и городских советов получат по 11 мандатов. По 27 советников будут избраны в пяти населенных пунктах I уровня: муниципиях Оргеев, Сороки, Унгены, Комрат и Кагул.