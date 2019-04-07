“Это жесткий урок для нас всех”: Президент выступил с посланием по случаю годовщины событий 7 апреля (ВИДЕО, ФОТО)

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10 трудных лет прошли с попытки государственного переворота, когда была написана одна из черных страниц новейшей истории Республики Молдова. Этот всплеск ненависти и недовольства проигравшей стороны привел к разрушению государственных институтов, осквернению символов страны, к хаосу в национальном масштабе и приходу поколения политиков, которые умудрились скомпрометировать само понятие демократии в Республике Молдова. Об этом на своей странице написал президент Игорь Додон.

– Спрашиваю наших граждан – молодых и всех тех, кто вышли на улицу с искренними помыслами, протестовали с надеждой на то, что положение изменится к лучшему, и в итоге привели правые силы к власти: вы довольны результатом? Стало ли в Молдове лучше жить? Вам нравится, что после 2009 года из банковской системы был украден миллиард, что людей охватило отчаяние, уехали сотни тысяч молдаван, сёла обезлюдели и разрушились, коррупция укоренилась еще глубже, и теперь вам стыдно за политический класс, скомпрометировавший себя хуже некуда, а ваши идеалы при этом были растоптаны политиками, которые тогда использовали вас и пришли к власти? – отметил он.

Глава государства уверен, что нельзя допустить повторения событий 7 апреля, позорных и бессмысленных. Это жесткий урок для нас всех, подчеркивает он.

– И в целом, я полагаю, время разбрасывать камни прошло – настало время собирать камни, чтобы созидать, строить, обеспечивать лучшее будущее для этой страны, для всего общества. Спустя 10 лет после событий 7 апреля настало время перевернуть эту политическую страницу истории Республики Молдова. У нас новая страница – более светлая, полная надежд, написанная с гораздо большей ответственностью и с заботой о людях. Мы будем поступать именно так: мудро и сдержанно при принятии решений и совершении действий, – подытожил глава государства.



