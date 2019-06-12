“Это все, что надо знать об узурпаторах”: комментарий председателя фракции ПСРМ в парламенте

“Это все, что надо знать об узурпаторах”: комментарий председателя фракции ПСРМ в парламенте

Председатель фракции ПСРМ в парламенте страны Влад Батрынча выступил с комментарием об отношении ДПМ к Конституции, демократии и верховенству права на своей странице в соцсети. 

Публикуем ниже его текст без сокращений.

Филиал ДПМ в т.н. Конституционном суде позволил члену ДПМ Павлу Филипу совмещать одновременно функцию депутата парламента, премьер-министра и президента страны.

Филиал ДПМ в т.н. Конституционном суде разрешил члену ДПМ Павлу Филипу в качестве главы государства распустить легитимный парламент.

Филиал ДПМ в т.н. Конституционном суде разрешил члену ДПМ Павлу Филипу возглавлять правительство вместо всемирно признанного правительства Майи Санду, утвержденного 61 легитимными депутатами парламента.

Это всё, что надо знать об отношении ДПМ к высшему закону и правовому государству.

Это всё, что надо знать об узурпаторах.

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