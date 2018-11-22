Это вам не Скрипаль. Почему Саудовской Аравии простили убийство журналиста?

Миллиардные контракты Вашингтону важнее борьбы за справедливость. В отличие от России, которую Запад решил по полной наказать даже за недоказанную попытку убийства предателя, Саудовскую Аравию за зверское убийство журналиста преследовать не станут.

«Мир — это очень опасное место», — философски заметил Дональд Трамп на пресс-конференции, посвященной отношениям США с Саудовской Аравией в контексте истории с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Но как бы ни было жалко человека, отказываться от многомиллиардных контрактов с Эр-Риядом в Вашингтоне не намерены. Никаких санкций против Саудовской Аравии не будет. В конце концов, что такое жизнь одного журналиста на фоне геополитических интересов больших держав? Видимо, эту нехитрую мысль и пытался донести Трамп до коллег покойного.

«За бедного журналиста замолвите слово»

Хашукджи, напомним, был зверски убит и распилен на части в посольстве Саудовской Аравии в Турции. По данным турецких СМИ, которые ссылаются на свои спецслужбы, перед смертью Хашокджи, известного противника наследного принца саудовского королевства Мухаммеда бин Салмана, пытали. Ему отрезали несколько пальцев и отрубили голову, пока наблюдавший за действом посол предложил собравшимся в пыточной комнате людям «надеть наушники и послушать расслабляющую музыку». Затем тело журналиста расчленили и по частям вынесли из посольства, чтобы закопать на территории посольской резиденции. А один из агентов, участвовавших в экзекуции, надел на себя одежду Хашукджи, чтобы камеры зафиксировали, будто журналист покинул в посольство в целости и сохранности.

Несмотря на то, что первое время Саудовская Аравия официально отрицала вину в убийстве, улики против саудовцев оказались слишком убедительными — турецкие спецслужбы, как заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, зафиксировали каждый крик несчастной жертвы. Кроме того, оказалось, что в день убийства в Турцию из саудовского королевства прилетели два спецборта, доставив 18 человек. Все они направились в саудовское посольство, пробыли там всё время предполагаемого преступления, после чего покинули страну.

Спустя несколько недель Эр-Рияд был вынужден официально признать, что за убийством Хашукджи действительно стояли спецслужбы королевства. Однако, по его версии, журналист был убит случайно — с ним, якобы, хотели просто поговорить, но Хашукджи запаниковал и бросился бежать. Его схватил один из прилетевших из Эр-Рияда агентов и применил удушающий приём, из-за которого журналист и скончался. После этого, по версии саудовцев, запаниковали уже агенты. Чтобы скрыть убийство, они и расчленили тело жертвы, чтобы закопать его в саду у посла.

В первые недели после того, как вскрылись дикие подробности преступления, по западным странам прокатилась волна негодования. Крупные компании одна за другой отменяли участие в саудовском экономическом форуме, Германия заявила, что приостанавливает продажу оружия Саудовской Аравии. В США часть конгрессменов потребовали от Дональда Трампа ввести санкции против королевства. В отношении 17 человек, причастных к убийству, санкции действительно были введены. Однако прошел месяц, и волна возмущения спала.

Трамп на пресс-конференции напомнил, что Саудовская Аравия готова вложить $450 млрд в экономику США. Королевство заключило с американскими компаниями контракты на покупку военной техники на $110 млрд. «Если мы безрассудно отменим эти контракты, Россия и Китай окажутся в огромном выигрыше и будут счастливы получить все эти новообретённые сделки. Это был бы прекрасный подарок им прямо из Соединенных Штатов», — заявил американский президент.

«Мы можем никогда не узнать все факты вокруг убийства господина Джамаля Хашукджи. США останутся надежным партнером Саудовской Аравии в интересах нашей страны, Израиля и всех других партнеров в регионе», — заключили в официальном заявлении Белого дома.

На этом фоне обращение пары сенаторов к президенту в связи с этим делом выглядит уже просто комичным. Напомним: председатель комитета по иностранным делам Сената Роберт Коркер и его заместитель Роберт Менендес направили 20 ноября письмо Трампу с требованием установить причастность наследного принца Саудовской Аравии к убийству Хашокджи. Они напомнили, что месяц назад уже посылали американскому президенту аналогичное письмо, попросив его ответить в течение 3 месяцев. А теперь продлили срок ожидания, дав Трампу на ответ целых 120 дней. Почему не год или два? За это время уж точно все забыли бы о несчастном журналисте.

«Своим можно всё, чужим ничего»

«Эта ситуация показывает нам двойные стандарты, царящие на Западе, — сказал АиФ.ru директор Института политических исследований Сергей Марков. — Трамп по делу Хашукджи высказался предельно ясно: принц мог знать обстоятельства убийства, а мог и не знать, но отношениями с Саудовской Аравией мы в любом случае дорожим, поэтому санкции вводить не будем. Мол, человека жалко, но жизнь — тяжелая штука, поэтому давайте просто забудем.

Европа, которая вечно выступает с морализаторскими заявлениями о свободе слова и неприкосновенности фигуры журналиста, на этот раз тоже молчит. Кроме отказа Берлина продавать Эр-Рияду оружие (что само по себе тоже довольно смешное «наказание» – оружие-то саудовцы в основном у американцев покупают) там царит абсолютная тишина. И эта тишина особенно «громкая» на фоне криков в связи с делом Скрипалей. Вскоре после того, как стало известно об отравлении в английском Солсбери, против России были введены санкции, множество стран по требованию Лондона выслали из своих столиц российских дипломатов. При этом, я напомню, тогда не только наша вина не была доказана (все обвинения строились на пресловутом «хайли лайкли» — «весьма вероятно»), но и сам бывший полковник ГРУ Скрипаль вместе с дочкой остались живы. Не в пример несчастному саудовскому журналисту, которого растерзали и разрезали на кусочки.

Это было запланированное убийство. Его курировал главный политический советник принца Салмана, де-факто главы Саудовской Аравии. Но, несмотря на очевидные улики и абсолютно чудовищные подробности преступления, США сговариваются с убийцами на предмет того, как обмануть общественное мнение и как выставить это преступление в наиболее приемлемом свете! По сути дела, американские власти выступают как соучастники преступления. В такой же роли выступают и главы большинства других западных государств, которые молчаливо одобряют такое поведение Вашингтона.

Последствия для Саудовской Аравии, конечно же, будут. Наследному принцу, чтобы не лишиться власти, придётся пойти на уступки Вашингтону. Например, его теперь окончательно заставят отказаться от идеи покупки российской системы ПРО С-400. В остальном же ему бояться нечего — Эр-Рияд признает доминирующую роль США в мире, этим Вашингтон и удовлетворится.

Какой вывод из этого может сделать Россия? Очень простой. Мы имеем дело с людьми, которые готовы пойти на что угодно ради своих политических целей, исповедуя принцип «своим можно всё, чужим — ничего». И когда нам в очередной раз станут грозить пальчиком и пугать последствиями за «отравление Скрипалей» или что-нибудь подобное, сомнений уже не останется: борьба за правду и справедливость к этому всему будет иметь самое отдаленное отношение.