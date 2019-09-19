“Это серьезная подвижка в улучшении наших взаимоотношений”: Патрушев о заседании межправкомиссии

“Это серьезная подвижка в улучшении наших взаимоотношений”: Патрушев о заседании межправкомиссии

Сегодня, впервые за последние три года, в Кишиневе состоялось заседание Молдавско-российской межправительственной комиссии. Сопредседателем с российской стороны выступил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. В беседе с президентом Игорем Додоном, после заседания комиссии, Патрушев высоко оценил проведенное мероприятие. 

– В последнее время контакты на всех уровнях между Молдовой и Россией проходят достаточно активно. Это подтверждает то, что и российская, и молдавская стороны готовы активизировать сотрудничество и готовы к диалогу. Три года не было заседания межправкомиссии. Благодаря тем усилиям, которые, в том числе, приложили и вы, сегодня мы провели столь ожидаемую всеми встречу. В ее рамках нам удалось достичь определенных успехов. Мы обсудили все возможные варианты сотрудничества – от экономики и до социальной сферы, образование. На мой взгляд, это серьезная подвижка в улучшении наших взаимоотношений, – сказал он. 

Патрушев также сообщил, что следующее заседание межправкомиссии было решено провести во второй половине 2020 года уже в Москве.

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