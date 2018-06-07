“Это сделало чудовище”: молдаванка рассказала об убийстве ее дочери в детсаду в Израиле (ВИДЕО)

Страшное преступление по отношению к ребенку потрясло сразу две страны.

Мать годовалой малышки, умершей из-за крайне жестокого обращения с ней няни детского сада, 25-летняя гражданка Молдовы Дорина Винта не стала прятаться от прессы и, несмотря на горе, вместе с мужем рассказала о произошедшем, пишет vesty.co.il.

В беседе с журналистами Дорина отметила, что не понимает, как такое вообще могла сделать женщина.

– Тот, кто сделал это с моей дочерью, – не человек, а чудовище, настоящий монстр. Я хочу, чтобы она остаток своей жизни провела в тюрьме и чувствовала то, что переживаю я, – сказала она.

Она заявила о намерении присутствовать на всех заседаниях суда, где будет слушаться дело об убийстве Ясмин, в котором подозревают 23-летнюю гражданку Украины, также прибывшую на работу в Израиль.

– Я хочу посмотреть в глаза этому монстру, поднявшему руку на ребенка, – сказала Дорина.

При этом убитая горем мать пока не в силах посмотреть видео, на котором запечатлены издевательства няни над ее дочерью, повлекшие смерть малышки. Она призвала всех родителей внимательно следить за тем, кому они доверяют своих детей.

Родители похоронили Ясмин на своей родине, в Молдове, после чего вернулись в Израиль.

Видеозапись, подтверждающая издевательства над Ясмин и другими воспитанниками данного детсада, была получена благодаря счастливой случайности: сделавшую ее видеокамеру сотрудники учреждения считали неработающей. Всего местной полицией было выявлено не менее 10 подобных эпизодов измывательств над малышами.