“Это помощь нашему братскому народу”: Россия передала Молдове 10 тысяч экспресс-тестов на коронавирус (ФОТО, ВИДЕО)

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Сегодня в Международный аэропорт Кишинева прибыл специальный рейс из Москвы, который доставил на Родину граждан Республики Молдова и намеревается вывезти граждан Российской Федерации, пожелавших вернуться домой. Кроме того, этим же бортом в нашу страну привезен очень важный груз: 10 тысяч тестов для лабораторной диагностики коронавируса нового типа.

Эти тесты позволяют получить результат в течение двух-четырех часов и уже хорошо зарекомендовали себя в России и других странах.

– Руководство РФ приняло решение оказать помощь братскому и дружественному молдавскому народу, прислав 10 тысяч экспресс-тестов. Мы знаем, что такая потребность очень актуальна для системы здравоохранения республики, и мы рассчитываем, что этот шаг поможет молдавским врачам, высоким профессионалам, специалистам своего дела, успешно справиться с этой эпидемией и не допустить распространения вируса по всей стране, – отметил посол РФ в Молдове Олег Васнецов.

Это только первая партия медицинского груза, который предназначен Республике Молдова. На своей странице в соцсети глава государства выразил искреннюю благодарность руководству Российской Федерации за оказание этой помощи, а также за решение о выдаче Молдове кредита в размере 200 миллионов евро на ремонт дорог.

– Считаю, что только сплоченные усилия помогут нашим странам преодолеть этот беспрецедентный глобальный кризис. С другой стороны, именно такие серьезные вызовы укрепляют стратегическое партнерство Республики Молдова и Российской Федерации, сближая государства и народы, – отметил Игорь Додон.