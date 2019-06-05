“Это очень важная площадка”: Додон о Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге (ВИДЕО)

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Глава государства отправился этим утром с кратким рабочим визитом в Санкт-Петербург. Там Игорь Додон по приглашению Владимира Путина примет участие в Международном экономическом форуме. О поездке президент рассказал в рамках специального выпуска на телеканале “НТВ Молдова”.

Международный экономический форум – одна из мировых площадок, где встречаются экономисты, бизнесмены, политики из десятков стран, и обсуждают текущие тенденции в экономике. Участие Молдовы в этом мероприятии – очень важно, подчеркнул президент.

– Это очень важная площадка. 2 года назад Молдова впервые получила возможность выступить на пленарном заседании в лице президента. Я тогда выступал с Путиным, премьер-министром Индии, канцлером Австрии. Это было очень хорошо для Молдовы, так как позиция нашей страны прозвучала на таком уровне – в зале было несколько десятков тысяч человек. Для Молдовы это большой плюс. В этом году впервые нам дали возможность выступить на открытии форума. В этом году его открывают генеральный секретарь ООН, я и еще 2 участника. Думаю, это очень важно для имиджа Молдовы, это многого стоит для продвижения имиджа нашей страны, – сказала Додон.

Игорь Додон также рассказал, что в Санкт-Петербурге планируется проведение Молдавско-российского экономического совета. В нем примет участие сам глава государства, а также вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

– Мы обсудим текущее состояние и определим, когда осенью проведем во второй раз Молдавско-российский экономический форум в Кишиневе. Скорее всего, он пройдет во второй декаде сентября. Кроме этих крупных мероприятий есть еще много двусторонних встреч с руководителями регионов, госкорпораций, представителями правительства и т. д. Весь перечень вопросов будем обсуждать завтра-послезавтра в Санкт-Петербурге, но, конечно, будем внимательно следить за тем, что происходит в Молдове, – добавил Додон.