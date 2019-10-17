“Это надо ломать – жестко и однозначно!”: Сенсационная речь Головатюка на заседании парламента (ВИДЕО)

“Это надо ломать – жестко и однозначно!”: Сенсационная речь Головатюка на заседании парламента (ВИДЕО)

“Кража века” стала возможной благодаря хорошо продуманной схеме. Она готовилась и институционально, и законодательно, и финансово. Об этом на заседании парламента, посвященном рассмотрению отчета спецкомиссии о расследовании девальвации банковской системы страны заявил депутат ПСРМ Владимир Головатюк. 

Социалист выступил с сенсационными подробностями самого громкого преступления в истории нашей страны.

– Виноваты – всё государство. Все государственные чиновники – руководители. Государство захвачено. Я не хочу обвинять евроинтеграцию и Европейский союз, но многие еврокомиссары и представители администрации США хлопали их по плечу и говорили: “Нормально, верной дорогой идете, товарищи!”. И получилось у этих людей чувство безнаказанности, безответственности за то, что происходит в стране. И это надо ломать – жестко и однозначно! – сказал он. 

Новость обновляется.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md