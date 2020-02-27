“Это Игорь Додон, я Вас слушаю”. Президент позвонил женщине, пожелавшей поговорить с ним (ВИДЕО)

“Это Игорь Додон, я Вас слушаю”. Президент позвонил женщине, пожелавшей поговорить с ним (ВИДЕО)

Ежедневно глава государства получает десятки сообщений от граждан. Некоторые пишут о том, что хотели бы поговорить с ним и оставляют свои номера телефонов. По одному из них Игорь Додон позвонил в рамках очередного выпуска платформы “Президент отвечает”.  

– Госпожа Нина Фрунзе? Добрый день! Это Игорь Додон. Вы написали мне в социальных сетях, что хотите поговорить. Я Вас слушаю, – сказал он. 

Полную версию разговора покажут завтра в рамках нового выпуска платформы. Игорь Додон также объявил, что каждую неделю будет звонить по одному из оставленных ему номеров, чтобы лично отвечать гражданам на их вопросы.

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