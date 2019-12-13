“Это достойное дело”: Ион Чебан предложил Киртоакэ новую “работу” в мунсовете – поправлять флаги (ВИДЕО)

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Бывший генпримар столицы, а ныне рядовой мунсоветник Дорин Киртоакэ нашел себе в примэрии новое занятие “по плечу”.

Так, в начале заседания мунсовета либерал внезапно озаботился внешним видом флагов в зале, вышел и стал поправлять их. Наблюдавший за этим действом генеральный примар столицы Ион Чебан похвалил Киртоакэ за рвение:

– Спасибо вам, господин Киртоакэ. Предлагаю вам делать это каждый раз перед началом заседания. Такая забота достойна похвалы, мы все будем вам очень благодарны, – заметил Чебан.

Станет ли Киртоакэ постоянным “менеджером флагов” в примэрии – пока неизвестно.