“Это дно, честно. Нас подкосит не Covid-19, а глупость и цинизм некоторых политиков”, – Цырдя

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица.

В последние две недели боюсь зайти в Фейсбук. Истерика, вой и паника перешли уже в некий коллективный маразм. Только вдумайтесь, какую чушь несут эти господа!

“Молдова – мировой лидер по числу больных в критическом состоянии!”, –пишет портал Аgora.

“Европа дала нам 140 млн евро для борьбы с чумой! Где деньги, мерзавцы?”.

“Тестов мало делают”, – истерит ТВ 8. “Делали бы больше, и больных было бы больше!”.

“Не делайте тестов – они заражены!”, –пишет некий Руслан Попа.

“В больницах Молдовы условия хуже,, чем в Африке! Врачам и санитарам наплевать! Там стали заражать всех подряд”, – бодро глаголят в прямом эфире больные!

Господа, если в больницах так плохо, чего там сидите? Вы же не подключены к ИВЛ! Ходите, отлично выглядите, вещаете в Фейсбуке! Идите домой, там вещайте, как делают все больные с легкой и средней степенью в Европе…

А теперь – по пунктам.

1. “РМ – мировой лидер по числу критически больных”. Неужели? На 5 апреля в США – 8,702, Испания – 6,861, Франция – 6,838, Италия – 3,977, ФРГ – 3,936 и т.д. Молдова – 80. Спрошу, как есть –у вас совесть есть?

2) Тесты заражены –это полный бред. За это надо сажать, честно. Обратите внимание –одни обвиняют власти, что не делают всем тесты, другие пугают граждан – не делать тестов! И да – тесты для всех не делают нигде. Они имеют смысл только при полном карантине, GPS-наблюдении, закрытии границ – как в Южной Корее! И у нас, в отличие от большинства стран мира, тесты делают всем подозреваемым на коронавирус!

3. “Европа дала нам 140 млн евро для борьбы с чумой!”, – пишет НПО “Ассоциация независимой прессы” (API). Хочу спросить граждан: а вы эту помощь видели? Я тоже нет. Я видел помощь Китая и России. ЕС дал нам 0! Более того, он заблокировал финансовую помощь во время эпидемии, хотя РМ выполнила все условия. Как помогли они Италии и Испании – вы и сами видите. Закрыли границы, запретили экспорт ИВЛ, лекарств, арестовали медпомощь для Италии!

4. Про больницы. Внимание: с одной стороны, правые призывают граждан не платить за медполис, с другой – они же воют, что у нас больницы никакие! Это дно, честно.

А вот портал BBС пишет, что в Англии доктора надевают себе мусорные кульки на головы – нет масок! В Италии стариков оставляют умирать, люди сотнями спят на полу в больницах, как собаки! В США врачей увольняют за жалобы…

Да, у нас условия в больницах тяжелые. А что, до эпидемии было лучше? За 10 лет “реформ” всё разрушено. И сделали это те, кто сегодня критикуют! Министр Алла Немеренко в сентябре 2019 аннулировала все тендеры по закупке машин скорой помощи, лекарств! Сегодня возмущается!

В 2015 правительство Габурича-Санду подписало с Всемирным банком проект на 1,5 млн евро “Модернизация сектора здравоохранения в РМ”. Авторы проекта сочли, что в РМ слишком много больниц, особенно в столице. Предлагалось их “рационализировать”, читай – закрыть! Ну, теперь Всемирный банк должен быть доволен.

Стоит ли напоминать, что 23.09.2013 правительство Лянкэ/Санду приняло решение (№ 764/2013) продать здания и земельный участок больницы Тома Чорбэ (2 га)? Только протесты спасли ее!

Вывод прост – нас подкосит не Covid-19, а глупость и цинизм политиков.

Берегите себя…