“Это был титанический труд!”: Цырдя рассказал об исключительной роли президента в свержении режима Плахотнюка

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица.

Сегодня многие диванные аналитики лихорадочно пытаются свести падение режима Плахотнюка исключительно к действиям внешних факторов.

Это, мол, они вели утомительные переговоры, они голосовали за свержение режима, они получали смс-ки с угрозами физической ликвидации.

Безусловно, роль внешнего фактора огромна. Главным образом Дмитрия Козака, который смог создать платформу для переговоров. Посол США Дерек Хоган забил последний гвоздь по крышке гроба ДПМ.

Но роль президента Игоря Додона тоже была исключительной.

Он убеждал послов, создал благоприятный фон для консенсуса внешних сил, держал в подвешенном состоянии кукловода, пошел на огромные риски!

15 февраля 2019 года на Международной конференции по безопасности в Мюнхене Игорь Додон представил концепт «Большой пакет для Молдовы», который включает реализацию стратегического партнёрства одновременно с Россией и с ЕС, международное признание постоянного нейтралитета Молдовы.

Этот документ представлял собой вызов позиции Плахотнюка, который преподносил Молдову как военный антироссийский плацдарм. По счастью, его консультанты не поняли, о чём речь…

Весь апрель-июнь у президента были десятки встреч с послами ЕС, США, РФ. Это был титанический труд:

9 апреля – встреча с послом РФ О. Васнецовым;

15 апреля – встреча с послом США Д. Хоганом;

19 апреля – встреча с делегацией конгрессменов США во главе с Д. Прайсом, Д. Хоган присутствовал;

14 мая – встреча с послом США Д. Хоганом;

15 мая – встреча с послами, аккредитованными в РМ;

27 мая – встреча с послом РФ О. Васнецовым;

3 июня – встреча с Й. Ханом, Б. Фреденом и Д. Козаком;

8 июня – встреча с послом РФ О. Васнецовым, главой делегации ЕС П. Михалко, временным поверенным в делах США М. Макдауэллом;

10 июня – встреча с послами, аккредитованными в РМ;

12 июня – встреча с послом РФ О. Васнецовым, с послом США Д. Хоганом;

14 июня – встреча с послом США Д. Хоганом;

18 июня – встреча с послом РФ О. Васнецовым, с послом США Д. Хоганом;

24 июня – встреча со спецпредставителем РФ в Республике Молдова Д. Козаком.

Среди итогов встреч, которые озвучил президент, – неприятие послами разрушения фракций и феномена перебежчиков, участия во власти фигурантов отчёта Кролл (Илана Шора и др.), назначения Влада Плахотнюка премьером…

Именно эти встречи помогли поставить определённые барьеры в действиях ДПМ.

И, видимо, в том числе вследствие визита Хана, Фредена и Козака 5 июня Национальный политсовет партии «Действие и солидарность» (PAS) решил проголосовать за спикера от Партии социалистов…

6 июня такое же решение приняла и партия «Платформа «Достоинство и правда».