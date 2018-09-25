Этим утром троллейбусы в центре Кишинева оказались заблокированными более чем на час

Более часа троллейбусы № 10 и 24 были заблокированы на улице Алексея Матеевича в Кишиневе на отрезке между улицами Василе Александри и Александра Пушкина из-за аварии на контактной сети.

Троллейбусы не ездили более чем час – с 07.10 до 08.30. Троллейбусы № 2 были перенаправлены на улицу Измаил, а № 10 и 24 со стороны секторов Чеканы и Рышкановка были перенаправлены на другие улицы, пишет ipn.md.

По словам представителя Службы движения Управления электротранспорта муниципия Кишинев Марианны Палай, ремонтные работы были сложными, так же, как и доступ спецмашин. У них не было достаточного места для маневров из-за узкой дороги, а также большого количества припаркованных транспортных средств.