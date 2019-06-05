Этим летом сотни детей из Гагаузии пройдут бесплатные курсы по плаванию

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Этим летом сотни детей из Гагаузской автономии бесплатно будут учиться плавать. Об этом сообщается на сайте Главного управления молодёжи и спорта Гагаузии.

В ведомстве отметили, что уже начался набор на бесплатные курсы начального обучения детей по плаванию. Они будут проводиться во всех трёх районных центрах Гагаузии – в Комрате (бассейн «Калипсо»), Чадыр-Лунге (бассейн «РИО») и Вулканештах (бассейн «H2O»). К обучению плаванию допускаются дети в возрасте от 8 до 14 лет включительно, не имеющие медицинских противопоказаний к занятию плаванием.

Курсы начального обучения плаванию будут проводиться в два сезона: в Комрате (100 человек за один сезон) и Чадыр-Лунге (80 человек за один сезон) и один сезон – в Вулканештах (80 человек). Всего будут обучены 440 детей, передаёт gagauzinfo.md. По завершению курсов начального обучения плаванию дети получают сертификат о прохождении данных курсов.

Для того, чтобы записаться на курсы, необходимо написать заявление одного из родителей, копию свидетельства о рождении ребенка и медицинскую справку о состоянии здоровья. При отсутствии указанных документов ребенок не будет включен в список по прохождению курсов.

Все финансовые расходы по проведению курсов начального обучения детей плаванию несет Главное управление по делам молодежи и спорта Гагаузии.

Подать заявку на курсы по плаванию можно по следующим контактным телефонам:

г. Комрат – контактный телефон: 0(298)-2-86-92 (Наталья Дмитриевна);

г. Чадыр-Лунга – контактный телефон: 079310523 (Федор Михайлович);

г. Вулканешты – контактный телефон: 068312469 (Игорь Анатольевич).