Этим летом сотни детей из Гагаузии пройдут бесплатные курсы по плаванию

Этим летом сотни детей из Гагаузии пройдут бесплатные курсы по плаванию

Этим летом сотни детей из Гагаузской автономии бесплатно будут учиться плавать. Об этом сообщается на сайте Главного управления молодёжи и спорта Гагаузии.

В ведомстве отметили, что уже начался набор на бесплатные курсы начального обучения детей по плаванию. Они будут проводиться во всех трёх районных центрах Гагаузии – в Комрате (бассейн «Калипсо»), Чадыр-Лунге (бассейн «РИО») и Вулканештах (бассейн «H2O»). К обучению плаванию допускаются дети в возрасте от 8 до 14 лет включительно, не имеющие медицинских противопоказаний к занятию плаванием.

Курсы начального обучения плаванию будут проводиться в два сезона: в Комрате (100 человек за один сезон) и Чадыр-Лунге (80 человек за один сезон) и один сезон – в Вулканештах (80 человек). Всего будут обучены 440 детей, передаёт gagauzinfo.md. По завершению курсов начального обучения плаванию дети получают сертификат о прохождении данных курсов.

Для того, чтобы записаться на курсы, необходимо написать заявление одного из родителей, копию свидетельства о рождении ребенка и медицинскую справку о состоянии здоровья. При отсутствии указанных документов ребенок не будет включен в список по прохождению курсов.

Все финансовые расходы по проведению курсов начального обучения детей плаванию несет Главное управление по делам молодежи и спорта Гагаузии.

Подать заявку на курсы по плаванию можно по следующим контактным телефонам:

  • г. Комрат – контактный телефон: 0(298)-2-86-92 (Наталья Дмитриевна);
  • г. Чадыр-Лунга – контактный телефон: 079310523 (Федор Михайлович);
  • г. Вулканешты – контактный телефон: 068312469 (Игорь Анатольевич).
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