Эрдоган приедет в Молдову не позднее начала октября (ВИДЕО)

Об этом в рамках программы на частном телеканале заявил президент страны Игорь Додон.

По его словам, его турецкий коллега примет участие в открытии отремонтированного здания президентуры в Кишиневе, а также вместе они совершат визит в Комрат. Глава государства также опроверг слухи о том, что в обмен на ремонт здания президентуры турецкие партнеры собираются построить в Молдове мечеть.

– Это обман. Я православный верующий, и у меня очень твердая позиция: мы должны защищать наши православные ценности. Я буду стоять на их страже столько, сколько смогу, – добавил президент.

Ранее глава государства рассказал, что после сдачи в эксплуатацию отремонтированного здания президентуры в нем регулярно будут проводиться дни открытых дверей.